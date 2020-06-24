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Tunceli'deki 4 ilçede belediye başkanları karantinaya alındı

Tunceli'de, 4 ilçenin belediye başkanları, Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ile temaslı oldukları gerekçesiyle evlerinde karantinaya alındı.
Tunceli'deki 4 ilçede belediye başkanları karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun temaslı olduğu kişilerin tespit edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan görüşmeler neticesinde, Maçoğlu ile toplantıya katılan ve bir etkinlikte bir araya geldiği belirlenen Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül evlerinde karantinaya alındı.

Karantina süreci devam eden belediye başkanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tedavisi devam eden Maçoğlu ile temaslı olduğu değerlendirilen iki belediye başkan yardımcısı ile başkanlık katında çalışan personel de evlerinde karantinaya alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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