  • BIST 1.480,220
  • Altın 483,04
  • Dolar 8,2680
  • Euro 9,7750
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü

Tunceli'de 5 bölgede çıkan yangından Hozat, Milli Park, Aktuluk ve Roj Deresi olmak üzere 4 noktadaki yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Pülümür Balpayam bölgesinde ise yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü

Türkiye'nin alan bakımından en büyük 2'nci, ekosistem ve yaban hayatı açısından da en zengin 1'inci Milli Parkı Munzur Vadisi'nin içinde kalan Fırtına Veli mevkisinde çıkan yangın, tamamen söndürüldü. Yangına, iki yangın söndürme uçağı ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar, jandarma, Munzur Arama-Kurtarma, Tunceli ile Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllülerle birlikte toplam 350 kişiden oluşan ekiple müdahale edildi ve 48 saatlik soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.
Aktuluk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Tunceli Belediyesi’ne ait itfaiye aracı, arazöz, emniyet ve jandarmaya ait TOMA ile müdahale edildi. Yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda devam eden orman yangınına müdahale edilirken, 2 yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi. Helikopterlerle, yangın bölgesine bir kilometre uzaklıktaki Uzunçayır Baraj Gölü'nden alınan sularla havadan müdahale yapılırken TOMA ve itfaiye araçlarının karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, 10 saatlik soğutma çalışmasının ardından söndürüldü.

020920211214074794620.jpg

ROJ DERESİ KONTROL ALTINA ALINDI

Özel güvenlik bölgesi ve sarp olduğu için karadan müdahale yapılamayan Roj Deresi Mirik Mezrası'ndaki yangın 3 gün boyunca yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Tunceli Valiliği, "Merkez Zel Dağı Kutu Deresi yangını, söndürme helikopterinin sabah erken saatlerden bu yana çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları havadan devam ediyor" açıklamasını yaptı.

020920211213514799566.jpg

BALPAYAM'DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Pülümür Balpayam bölgesinde 2 gün önce çıkan orman yangını ise devam ediyor. Bölgede 2 yangın söndürme helikopteri müdahalesini sürdürüyor. Karadan da ekipler yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu02 Eylül 2021 Perşembe 11:44
  • 212 terörist etkisiz hale getirildi02 Eylül 2021 Perşembe 11:42
  • MSB: Barış Pınarı bölgesinde en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi02 Eylül 2021 Perşembe 11:38
  • Mehmetçik tam isabet vurdu: en az 9 PKK'lı öldürüldü02 Eylül 2021 Perşembe 11:34
  • Tarihi Akdamar Kilisesi ayine hazır02 Eylül 2021 Perşembe 11:33
  • İstihdama katkı sunacak02 Eylül 2021 Perşembe 11:23
  • Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte Akıncı'nın 'sırrı'02 Eylül 2021 Perşembe 11:20
  • Adıyaman'da kaza: 6 yaralı02 Eylül 2021 Perşembe 11:07
  • Tomruk yüklü kamyon alev alev yandı02 Eylül 2021 Perşembe 11:06
  • ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi02 Eylül 2021 Perşembe 10:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti