  • BIST 1.357
  • Altın 469,251
  • Dolar 7,9524
  • Euro 9,6374
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Tunceli'deki göçerlerin kışlaklarda zorlu yaşamı

Yaklaşık 6 ay boyunca Tunceli'nin eşsiz güzelliklere sahip yaylalarında konaklayan göçerler, havaların soğuduğu bugünlerde ise ağaç ile brandalardan yaptıkları ve "kom" adını verdikleri kışlaklarda yaşamlarını sürdürüyor.
Tunceli'deki göçerlerin kışlaklarda zorlu yaşamı

Tunceli'de yaz aylarında hayvanlarıyla yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla geri döndükleri kışlaklarda koyun sürülerinin su ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için gün boyu zorlu mesai yapıyor.

Zengin florası ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Tunceli'de, ilkbahar ve yaz aylarında Çemişgezek, Mazgirt, Pertek ve Hozat ilçelerinden yolculuk yaparak Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla köylerine döndü.

Yaklaşık 6 ay boyunca Ovacık'taki Munzur ve Mercan dağları ile Pülümür'deki Silbüs, Bağırpaşa, Akbaba ve Meydan dağlarındaki eşsiz güzelliklere sahip yaylalarda konaklayan göçerler, şimdilerde ise ağaç ile brandalardan yaptıkları ve "kom" adını verdikleri kışlaklarda yaşamlarını sürdürüyor.

Genellikle kış aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ve kar yağışının az etkili olduğu alçak rakımlı Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde konaklamayı tercih eden göçerler, mevsime bağlı otlakların yetersiz kalması sebebiyle şu sıralar koyunlarının karnını doyurmak için meşakkatli bir çalışma yapıyor.

Zorlu doğa koşullarında, sosyal ve teknolojik hayatın imkanlarından uzakta hayatlarına devam eden göçerler, günün erken saatlerinde uyanarak sayıları 500 ile bin arasında değişen koyun sürüleriyle ilgilenmeye başlıyor.

Yaz aylarında istifledikleri ot, yonca ve samanlar ile tarlada ürettikleri ya da satın aldıkları arpayı tahtadan yaptıkları yemliklere boşaltan göçerler, daha sonra koyunları sırayla ağıldan dışarı salıp beslenmelerini sağlıyor.

Sonbahardan kalma günlerin yaşandığı ilçelerde, sarıya bürünmüş meralarda gün boyu ekmek parası kazanmak için koyun güden göçerler, birkaç ay sonra koyunların kuzulamaya başlamasıyla tatlı bir telaş yaşayacak.

Göçerlerden Mustafa Cos, AA muhabirine, hayvanlarından daha iyi verim almak için yazın yaylaya çıktığını söyledi.

Yayla yaşamının çeşitli zorlukları olduğunu belirten Cos, şöyle konuştu:

"Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum. Yazın Pülümür tarafındaki yaylalara çıkıyoruz. Orada 5-6 ay kaldıktan sonra havalar soğumaya başlıyor ve bizde kışlaklara geri dönüyoruz. Kışı Pertek'te geçiriyorum. Burada kar yağışı çok nadir oluyor ve hayvanların bakımı daha da kolaylaşıyor. Bizim yaşamımız hep zorluklarla geçiyor. Sürekli dağda, merada koyun otlatıyoruz."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekmek pişirmek için toplanmışlardı, 72 kişinin testi pozitif çıktı10 Aralık 2020 Perşembe 22:39
  • Gazi ve babası koronavirüsten hayatını kaybetti10 Aralık 2020 Perşembe 22:37
  • Çankırı'da yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı10 Aralık 2020 Perşembe 21:41
  • Akkarınlı ebabiller, 3 bin kilometreyi 58 saatte katetti10 Aralık 2020 Perşembe 15:34
  • İstanbul'da olta balıkçılığı yapanlara mesafe ve sigara denetimi10 Aralık 2020 Perşembe 14:40
  • Henüz karın yağmadığı Gercüş'te çocuklar, yokuş aşağı tahta parçalarıyla kayıyor10 Aralık 2020 Perşembe 09:35
  • Asırlık istasyona ziyaretçi akını10 Aralık 2020 Perşembe 09:31
  • Erzurum'da kahveler kapanınca, semaverler sokağa kuruldu10 Aralık 2020 Perşembe 09:31
  • Sobadan zehirlenen 40 yıllık evli çift öldü09 Aralık 2020 Çarşamba 23:14
  • 25 yıllık aranın ardından tıp fakültesini bitirdi, mesleğinin 6'ncı ayında koronavirüse yenik düştü09 Aralık 2020 Çarşamba 23:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti