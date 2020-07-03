Tunceli'deki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında;
Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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