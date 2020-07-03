Tunceli'deki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Operasyonların son adresi Tunceli'nin Ovacık kırsalı oldu. Bölgede düzenlenen operasyonlar havadan da desteklenirken, İçişleri Bakanlığı iki teröristin etkisiz hale getirildi