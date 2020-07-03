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Tunceli'deki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Operasyonların son adresi Tunceli'nin Ovacık kırsalı oldu. Bölgede düzenlenen operasyonlar havadan da desteklenirken, İçişleri Bakanlığı iki teröristin etkisiz hale getirildi
Tunceli'deki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında;
Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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