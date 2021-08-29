Tunceli'deki orman yangına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tunceli'de tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tunceli'de tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildiğini bildirdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ünün kontrol altına alındığı kaydedildi.

Tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, dün ülke genelindeki 6 orman ve 6 kırsal alan yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.