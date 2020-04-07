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Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu

Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu ve eğitim sırasında devrilen bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sırasında bulunan cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu

Kentte bir süre önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ve eğitim sırasında devrilen bottan Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar sırasında askeri bir helikopter ile Munzur Çayı'nın da su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bir cesede rastlandı.

Ekiplerin cesedin kimlik tespitine yönelik çalışmaları sürüyor.

Doku ve Güneş uzun süredir aranıyor
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Uzman çavuş bottan suya düşüp akıntıya kapılmıştı
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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