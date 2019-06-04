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Tunceli'den acı haber!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Tunceli'den acı haber!

Ovacık'ın Yoğunçam Köyü kırsalında arazi arama ve taraması yapan güvenlik güçleri bir grup teröristi fark etti. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silah arkadaşları yaralı askerlere kan vermek için hasteneye akın etti. Tunceli Valisi Soncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da hastaneye gelip, yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan asker, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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