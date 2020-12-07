  • BIST 1.332
  • Altın 462,599
  • Dolar 7,8535
  • Euro 9,5102
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Tunceli'nin dağlarında kış ovalarında sonbahar havası yaşanıyor

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken Çemişgezek, Pertek, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde ise sonbahardan kalma günler yaşanıyor.
Tunceli'nin dağlarında kış ovalarında sonbahar havası yaşanıyor

Munzur, Buyer, Sülvüs ve Hel dağları arasında kurulu olması sebebiyle adeta saklı bir cenneti andıran Tunceli, zengin florası, yaban hayatı varlığı ve biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle de her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor.

Deniz seviyesinden 940 metre yükseklikteki kentte, bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinin yüksek kesimlerinde, olumsuz hava koşulları yaşamı zorlaştırıyor.

Kış mevsiminin ilk ayı olan aralığın ilk haftasında kar kalınlığının bazı noktalarda yer yer 30 santimetreye kadar ulaştığı bu ilçelerde, gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle dereler buz tutuyor, ağaçlar, bitkiler ve araç camları kırağıyla kaplanıyor.

Kentte tarihi açıdan büyük öneme sahip olan, alçak rakımlı Çemişgezek, Pertek, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde ise şu sıralar güneşli ve sonbahardan kalma günler yaşanıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Pertek ilçesinde vatandaşlar, Keban Baraj Gölü kıyısında geziler yaparak bir taraftan martılara simit atıyor diğer yandan güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Çemişgezek ilçesinde de temel geçim kaynağı hayvancılık olan göçerler, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının halen hakim olduğu uçsuz bucaksız meralarda koyun sürülerini otlatıyor.

İki mevsimin bir arada yaşandığı kent merkezi ve ilçelerinde, karla kaplı dağlar ve meşe ormanları ile yaprakları dökülmemiş kavak, akasya, çınar ve ceviz ağaçları, kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır07 Aralık 2020 Pazartesi 12:58
  • Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yanayız07 Aralık 2020 Pazartesi 12:57
  • Uzmanlara göre AB Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulayamayacak07 Aralık 2020 Pazartesi 12:56
  • AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:56
  • Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi07 Aralık 2020 Pazartesi 12:55
  • Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:54
  • Fuat Oktay duyurdu: 562 milyar TL'ye ulaştı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:20
  • Ankara Valiliği'nden açıklama07 Aralık 2020 Pazartesi 12:17
  • Yunanistan'ın, göçmenleri ölüme terk ettiği anlar görüntülendi07 Aralık 2020 Pazartesi 11:56
  • Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi 'karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye' çağırdı07 Aralık 2020 Pazartesi 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti