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Tunceli'ye mevsimin ilk karı: Yollar kapandı araçlar yolda kaldı

Tunceli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.
Tunceli'ye mevsimin ilk karı: Yollar kapandı araçlar yolda kaldı

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Tunceli-Erzincan karayolundaki Cankurtan, Hozat ve Demikapı mevkilerinde mahsur kalan araçların kurtarılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.
3 ilçeye bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'nin yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tespit edilen kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile yüksek kesimlerde fırtına yerini kar fırtınasına bıraktı. Sivas- Erzincan sınırında bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar fırtınası görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kızıldağ Bakım Evi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar gün boyu sürdü. Trafikte aksamalar yaşanmadı.

Kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirten sürücüler, "Beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Şu ana kadar sorun yaşamadık. Ama sonra ne olur bilmiyoruz" dediler.

Başka sürücüler de karın geç yağdığını belirtip, bu mevsimde yaşanan hava koşullarının normal olduğunu ifade etti.

Kızıldağ Bakım Evi Ekip Başı Ali Çağlayan, ekip olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Biz 11. ayda kış koşulları için hazırlıklarımızı tamamlayıp çalışmaya başlarız. Burada nöbet sistemi ile 24 saat hizmet veriyoruz. Bugün kar yağmaya başlaması ile temizleme çalışmalarına başladık. Şuan yollarımız açık” dedi.

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