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Tünelin Ucundaki Işığı Görüyoruz

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Başkent sanayicisinin pandemiye rağmen iyi mücadele ettiğini hatırlatarak, “Birlik ve beraberlik içinde olursak hiçbir kuvvet bizi ortadan kaldıramaz.
Tünelin Ucundaki Işığı Görüyoruz

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur Başkent sanayicisinin pandemi koşullarına rağmen iyi mücadele ettiğini hatırlatarak, sanayicinin toparlanma sürecine girdiğine dikkat çekti. Çamur, “Birlik ve beraberlik içinde olursak hiçbir kuvvetin bizi ortadan kaldıramayacağını gördük. Covid kayıplarımızdan dolayı buruk ancak hiç umutsuz değiliz. Tünelin ucundaki ışığı görüyor ve topyekün oraya doğru koşuyoruz” dedi.

HAREKETLİLİK ARTIYOR

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur Başkent sanayicisinin pandemi koşullarına rağmen iyi bir performans gösterdiğini, özellikle ihracatçının toparlanma sürecini başarıyla yönettiğine dikkat çekti. Çamur, salgının etkilerinin azalmaya başlaması, reel sektöre yönelik mali destekler, Türkiye’nin üretim kabiliyeti ve coğrafi konumu sayesinde sanayi sektöründeki hareketliliğin giderek arttığını bildirdi.

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“DAHA HIZLI TOPARLANIYORUZ”

 Başkan Çamur, “Umuyoruz ki sonbahara doğru bunu daha çok hissedeceğiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid salgınının, sağlıktan ekonomiye tüm alanlarda derin yaralar açtı. Ancak biz Türk Milleti’nin bir özelliği var ki, bu sayede toparlanmamız diğer birçok ülkeden daha hızlı oluyor. Biz yardımlaşma ve dayanışma kültürüne sıkı sıkıya bağlı olan, komşusu açken tok yatmaya yüreği el vermeyen yüce bir milletiz.”

DESTEK VURGUSU

“Salgın döneminde bunu bir kez daha gördük. İş dünyamızda özellikle bizim gibi STK çatısı altında olanların birbirlerine nasıl destek olduklarını, tek bir işyerinin dahi kapısına kilit vurulmaması için mücadele ettiklerini, tek bir çalışanın dahi işinden olmaması için büyük çaba gösterdiklerine tanıklık ettik. Birlik ve beraberlik içinde olursak hiçbir kuvvetin bizi ortadan kaldıramayacağını gördük.”

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“IŞIĞI GÖRÜYORUZ”

“ O nedenle biz bu bayram da Covid kayıplarımızdan dolayı buruk ancak hiç umutsuz değiliz. Tünelin ucundaki ışığı görüyor ve topyekün oraya doğru koşuyoruz. Şu süreçte herkesten beklentimiz, salgın bitmiş gibi davranmayıp kurallara uymaları, iş dünyamızdan istediğimiz ise üretimden asla vazgeçmemeleri. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin Kurban Bayramı’nı, sağlık dileklerimizle kutluyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

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