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Tunus Cumhurbaşkanı Said, halkın haklarına inananların yer alacağı bir diyaloğa hazır olduğunu söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "sadece halkın haklarına gerçekten inananların katılması şartıyla, herhangi bir diyaloğu kucaklamaya hazır olduğunu" ifade etti.
Tunus Cumhurbaşkanı Said, halkın haklarına inananların yer alacağı bir diyaloğa hazır olduğunu söyledi

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda, Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi Şevvaşi ve Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyr el-Mağzavi ile bir araya geldi.

Said, görüşmede "önceki diyaloglara benzememesi ve Tunus halkının ekonomik ve sosyal haklarının yanı sıra siyasi taleplerine gerçekten inananların katılması şartıyla herhangi bir diyaloğu kucaklamaya hazır olduğunu" söyledi.

Özellikle ülkedeki gençlerin yasal isteklerinin gerçekleşmesi noktasında çözüm önerilerinin de ele alındığı belirtilen görüşmede, gençlerin, söz konusu diyaloğa aktif şekilde ve itici güç olarak katılmalarına izin verecek yeni formüllerin bulunabileceği vurgulandı.

Geçen yıl aralık ayında, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), ülkedeki ekonomik ve sosyal krizin üstesinden gelmek için kapsamlı ve katılımcı bir diyalog girişiminde bulunmuştu.

Ekonomik ve sosyal sıkıntılar içindeki Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha derin bir kriz sürecine girdi. Ülkenin birçok bölgesinde, çeşitli taleplerin dile getirildiği ve giderek artan protestolara tanık olunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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