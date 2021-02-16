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Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kabine değişikliği bazı Anayasa hükümlerini görmezden geldi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'ye gönderdiği mektupta, "Kabine değişikliği bazı anayasa hükümlerini görmezden geldi." kabine değişikliğinin anayasanın 92 ve 46'ncı maddelerine aykırı yapıldığını ifade etti.
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kabine değişikliği bazı Anayasa hükümlerini görmezden geldi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni kabine değişikliğinin anayasadaki bazı hükümleri dikkate almadığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılana yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'ye, kurduğu yeni kabinenin hukuki yönlerine ilişkin bir mektup yazdı.

Said "Kabine değişikliği bazı anayasa hükümlerini görmezden geldi." ifadelerinin yer mektubunda kabine değişikliğinin anayasanın 92 ve 46'ncı maddelerine aykırı yapıldığını kaydetti.

Anayasanın 92'nci maddesine göre, değişikliğin önce Bakanlar Kurulu'nda müzakere edilmesi gerektiğini ifade eden Said, Bakanlar Kurulu'nun toplanacağının Cumhurbaşkanı'na önceden gündemle birlikte haber verilmesinin gerektiği, birçok durumlarda kendisinin kurula başkanlık etmesinin zaruri olduğunun altını çizdi.

Said, kadın erkek fırsat eşitliğini ortaya koyan anayasanın 46'ncı maddesinin de görmezden gelindiğine dikkati çekerek, yeni kabinede 11 bakanlıkta değişiklik yapıldığını ve tüm yeni bakanların da erkeklerden seçildiğini hatırlattı.

Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, kabine değişikliği krizine ilişkin basına yaptığı açıklamada, tüm taraflara esnek olmaları, devlet ve toplumun çıkarlarını işlemez duruma getirmemeleri çağrısı yaptı.

Gannuşi, anayasanın farklı tefsir edilebilmesinin mümkün olduğuna işaret ederek, bunun tefsirine ehil olan Anayasa Mahkemesinin kurulması yönünde çalıştıklarını söyledi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki "kabine revizyonu krizi"
Meşişi'nin yeni kabinesi 27 Ocak'ta Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi ve diğer bazı partilerin desteğiyle Meclisten güvenoyu almıştı.

Teamül gereği yeni bakanların göreve başlaması için Cumhurbaşkanı'nın davetiyle yemin etmeleri gerekiyordu, ancak Said, bakanları yaklaşık 2 haftadır yemin törenine çağırmamıştı.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki çekişmede, basın üzerinden yapılan karşılıklı açıklamalarla tansiyon daha da yükselmişti.

Son olarak Meşişi, pazartesi günü 5 bakanı görevden alarak yerlerine kabinede bulunan 2'si kadın diğer bazı isimleri vekaleten atamıştı.

Atamaya ilişkin yapılan açıklamada, Başbakanlığın kabine revizyonunun tamamlanması ve bakanların anayasa çerçevesinde görevlerine başlaması için tüm çözümlere açık olduğu vurgusu yapılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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