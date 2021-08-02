  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4360
  • Euro 9,9850
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, askeri hastaneye kaldırıldı

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin kısa süre önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği ve başkentteki askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, askeri hastaneye kaldırıldı

Meclis Başkanı Basın Müsteşarı Vesim el-Hadravi, "Gannuşi'nin sağlığı bir süre önce yakalandığı Kovid-19'un etkileri sonucu kötüleşti ve askeri hastaneye nakledilmesi gerekti." dedi.

Doktorların Gannuşi'nin hala Kovid-19'un yansımalarından dolayı sağlık sıkıntısı yaşadığını doğruladığını belirten Hadravi, "Gannuşi'nin durumu şu anda stabil ve doktorlar bu gece hastaneden ayrılabileceğini onayladı." diye konuştu.

Gannuşi, dün akşam hafif rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından buradan ayrılmıştı.

Gannuşi'nin yardımcısı Mahir Mezyub da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin yurt dışında tedavi görmek istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, Gannuşi'nin ülkeden ayrılmayı düşünmediğini ve düşünmeyeceğini bildirdi.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından 13 Temmuz'da paylaşılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi geçen hafta yaptığı açıklamada, bir süre önce Kovid-19'a yakalanan Gannuşi'nin iyileştiğini, bir haftalık tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 ilde 7 yangın devam ediyor02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:17
  • Alanya'daki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:09
  • Ordu, Van, Hakkari ve Erzincan çevreleri için sağanak uyarısı02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:08
  • Başkan Altınok: 500 bin fidan göndereceğiz01 Ağustos 2021 Pazar 16:36
  • Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı01 Ağustos 2021 Pazar 16:33
  • Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor01 Ağustos 2021 Pazar 16:32
  • Üniversiteli Azra, 4 gündür kayıp01 Ağustos 2021 Pazar 16:17
  • İstanbul'daki mesire alanları ve tabiat parkları boş kaldı01 Ağustos 2021 Pazar 15:41
  • İsmail Heniyye yeniden Hamas’ın lideri seçildi01 Ağustos 2021 Pazar 15:27
  • Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü 01 Ağustos 2021 Pazar 15:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti