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Tunus Meclis Başkanı Gannuşi kabine değişikliği çağrısı yaptı

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Hişam el-Meşişi hükümetinin verimliliğinin artması için kabine değişikliği yapılması çağrısında bulundu.
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi kabine değişikliği çağrısı yaptı

Gannuşi, başkent Tunus'ta parlamento oturumu arasında yaptığı basın açıklamasında, hükümetin verimliliğinin artması, çalışmalarının iyileştirilmesi için performans değerlendirilmesi esas alınarak kabine değişikliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı, Meşişi hükümetindeki bazı bakanların performansının düşük olduğunu ifade etti.

Konuyla alakalı hükümetten açıklama yapılmadı.

Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin teknokrat isimlerden oluşan kabinesi 2 Eylül 2020'de güvenoyu almıştı. Meşişi, dört ayda çeşitli sebeplerle içişleri, kültür ve çevre bakanları olmak üzere 3 bakanı görevinden almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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