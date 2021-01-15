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Tunus Meclis Başkanı: İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesinin reddi, tartışma değil ittifak konusu

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Tunus'ta, İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesinin reddi konusunda tartışma değil ittifak olduğunu söyledi.
Tunus Meclis Başkanı: İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesinin reddi, tartışma değil ittifak konusu

Londra merkezli Al Araby Televizyonu'na konuşan Gannuşi, ülkesinin, "İsrail'le ilişkileri normalleştirme dalgasına" karşı olduğunu yineledi.

"Tunuslular, başka hiçbir şeyde Filistin'le dayanışma konusunda oldukları kadar görüş birliği içinde değildir. Filistin meselesi bizim ülkemizde kutsal bir meseledir. Bu kırmızı çizgidir ve bunu kimse aşamaz." diyen Gannuşi, sözlerini söyle sürdürdü:

"Biz, Filistin meselesine destek verilmesi konusunda müttefik, tüm İslam ümmetinin ve Filistin halkının haklarını ihlal eden İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesine ise şiddetle muhalifiz. İlişkilerin normalleştirilmesinin reddi, tartışma değil ittifak konusudur. Gerek laik gerek İslami kesim olsun Tunus kamuoyunda bu konuda fikir birliği söz konusudur."

Körfez ülkeleri arasındaki krizin sonlanması ve uzlaşı sağlanmasıyla ilgili de konuşan Gannuşi, bu ülkeleri tebrik ettiklerini kaydetti.

Gannuşi, "İslam ümmetinin, şekli bile olsa, halen hayır için çalışan kişiler olduğunu gösteren bu tür adımlara ihtiyacı var." diye konuştu.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020’nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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