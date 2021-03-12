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Tunus Nahda Hareketi: Dünya Müslüman Alimler Birliği şubesine düzenlenen baskın sosyal barışı tehdit ediyor

Nahda Hareketi Partisi, Özgür Anayasa Partisi taraftarlarının, Dünya Müslüman Alimler Birliği Tunus şubesine baskın düzenlemesinin, sosyal barışı tehdit ettiğini belirtti.
Tunus Nahda Hareketi: Dünya Müslüman Alimler Birliği şubesine düzenlenen baskın sosyal barışı tehdit ediyor

Nahda tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi'nin, parti taraftarlarıyla birlikte 9 Mart'ta Dünya Müslüman Alimler Birliği şubesine baskın düzenleyerek, evrakları yağmalaması ve çalışanları alıkoyması kınandı.

Söz konusu baskının, ülkede yürürlükte olan kanunları ihlal ve sosyal barışı tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, tüm siyasi çevrelere, bu "faşist ve diktatör" eylemleri kınama çağrısında bulunuldu.

Özgür Anayasa Partisi üyeleri, kasım ayında Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'taki şubesi önünde "Öfke Duruşu" adını verdikleri oturma eylemine başlamıştı.

Oturma eyleminde, şubenin önünde çadırlar kurulmuş ve çevreye "Buradan gidin" yazılı pankartlar asılmıştı. Özgür Anayasa Partisi taraftarları, başta Parti Başkanı Musi olmak üzere 9 Mart'ta Dünya Müslüman Alimler Birliği binasını basmıştı.

Oturma eylemi ise güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 10 Mart'ta sonlandırılmıştı.

Özgür Anayasa Partisinin, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'taki faaliyetlerine son verilmesi talebiyle açtığı dava da 10 Kasım'da mahkeme tarafından reddedilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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