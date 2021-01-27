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Tunus'ta Başbakan Meşişi'nin yeni kabinesi güvenoyu aldı

Tunus'ta Başbakan Hişam el-Meşişi'nin 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği revizyonla oluşturduğu yeni kabine meclisten güvenoyu aldı.
Tunus'ta Başbakan Meşişi'nin yeni kabinesi güvenoyu aldı

Mecliste dün başlayan ve 10 saati aşkın devam eden oturuma 217 milletvekilinden 150'si katıldı. Meşişi'nin 25 bakandan 11'inde yaptığı değişiklik salt çoğunluğun oyuyla kabul edildi.

Tunus Meclis Başkanı ve aynı zamanda parlamentonun birinci partisi Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi, oturum sonunda, meclisten güvenoyu alan yeni isimleri açıkladı:

1- Adalet Bakanı Yusuf ez-Zevaği

2- İçişleri Bakanı Velid ez-Zehebi

3- Devlet Mülkiyeti ve Emlak İşleri Bakanı Abdullatif el-Misavi

4- Çevre ve Yerel İşler Bakanı Şihab bin Ahmed

5- Sağlık Bakanı Hadi Hayri

6- Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı Üsame el-Harici

7- Enerji ve Maden Bakanı Süfyan bin Tunus

8- Sanayi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı Rıza bin Misbah

9- Kültür Bakanı Yusuf bin İbrahim

10- Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Yusuf Fenira

11- Gençlik ve Spor Bakanı Zekeriyya Bilhuce

Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi, Islah, Onur Koalisyonu ve Ulusal Blok, Meşişi'nin yeni kabinesine güvenoyu verenler arasında yer alırken, Demokratik Blok ve Özgür Anayasa partileri ile bağımsızlardan bazı milletvekilleri aleyhte oy kullandı.

Meclis önünde eylem
Öte yandan Özgür Anayasa Partisi, Meclis Başkanı Gannuşi ve Başbakan Meşişi'den güvenoyunun çekilmesi için hazırladığı dilekçeye imza toplamak için meclis önünde eylem başlattığını duyurdu.

Partinin Meclis Grubu Başkanı Abir Musa, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu eylemin, 73 milletvekilinin imzasını gerektiren dilekçeyi imzalamayı reddeden sivil güçler ve parti gruplarına karşı atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Yaşasın Tunus, Islah ve Demokratik Blok, Özgür Anayasa Partisinin dilekçesini imzalamayı reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Meşişi'nin gerçekleştirdiği kabine revizyonunu "anayasal prosedüre uyulmadığı" gerekçesiyle eleştirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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