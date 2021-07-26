Tunus'ta darbe girişimi! Türkiye'den peş peşe açıklamalar

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alıp Meclis'in tüm yetkilerini dondurmasının ardından ülkede kaos yaşanıyor. Türkiye'den Tunus'ta yaşananlara ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Kays Said Anayasa'nın 80'inci maddesine dayanarak Meclis'in tüm yetkileri dondurdu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldı.

Ordu komutanlarını yanına alan ve televizyondan darbe bildirisini okuyan Cumhurbaşkanı Said, olası karşı gösteri ve silahlı eylemlere karşı 'gücümüzü gösteririz' tehdidinde bulundu: Her kim bir kurşun sıkmaya yeltenirse gücümüzü karşısında bulacaktır.

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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ASKERİ/BÜROKRATİK DARBE HER YERDE GAYRİMEŞRUDUR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi.

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İBRAHİM KALIN: ANAYASAL MEŞRUİYETI VE HALK DESTEĞİ OLMAYAN GİRİŞİMLERİ KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan darbe girişimini kınayarak "Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SİYASİ MEŞRUİYETE YÖNELİK BİR DARBE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tunus'ta yaşananları, "siyasi meşruiyete yönelik bir darbe" olarak niteledi ve "Tunus demokrasisini desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaşananların siyasi meşruiyete yönelik bir darbe olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir."

Tunus'ta anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulunan Ömer Çelik, "Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkan ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak Anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür." paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdiğine işaret eden AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Tunus'ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir. Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır. Cumhurbaşkanımız, her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisini desteklemeye devam edeceğiz."

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NUMAN KURTULMUŞ: HALKIN ÖZGÜR İRADESİNE DARBE

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak darbelere karşı olduklarını, darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu belirterek, "Tunus'taki darbenin Tunus halkına büyük bir zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu anti demokratik faaliyetin karşısındayız" dedi.

Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da, Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in ülkenin Başbakanı Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin yetkilerini dondurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bugüne kadar çok fazla darbe ile karşılaştığını belirten Kurtulmuş, "Prensip olarak dünyanın her yerinde yapılan darbelere karşıyız. Çünkü darbeler, halkın özgür iradesini yok saymaktır” dedi.

Numan Kurtulmuş, darbelerin demokratik kurallar bakımından kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bizim coğrafyamızda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, demokrasinin yeni yeni yeşermeye başladığı bir ortamda hiç kimsenin halkın demokrasi taleplerini yok saymaya ve bunları yok etmeye çalışmak gibi bir fiilin içerisinde olmaması gerekir. Şu anda detaylı bilgiler yok. Fakat ben prensip olarak söylüyorum. Türkiye'nin duruşu bellidir. Türkiye her zaman darbelere karşıdır. Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz. Darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Tunus'taki darbenin Tunus halkına büyük bir zarar vereceğini görüyoruz ve sonuna kadar Türkiye olarak bu anti demokratik faaliyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha bütün dünyaya Azerbaycan’dan bir kere daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.