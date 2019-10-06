  • BIST 103.464
  • Altın 275,576
  • Dolar 5,6906
  • Euro 6,2504
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Tunus'ta halk parlamento seçimi için sandık başında

Ülkede halk, 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere oy vermeye başladı.
Tunus'ta halk parlamento seçimi için sandık başında

Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti.

Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Tunuslular, 217 milletvekilini belirlemek için 27'si yurt içinde, 6'sı da yurt dışında toplam 33 seçim bölgesinde oy kullanacak.

Tunus parlamentosundaki 18'i diasporadan olmak üzere 217 sandalye için 15 bin kadar aday yarışacak. Arap Baharı sürecinde Zeynel Abidin Bin Ali yönetiminin devrilmesinin ardından düzenlenen üçüncü seçimde oy verme işlemi Tunus yerel saatiyle 18.00'a kadar sürecek.

Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) ilk sonuçları 9 Ekim'de açıklaması gerekiyor.

Ülkede 15 Eylül'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna katılım oranı yüzde 49 olarak açıklanmıştı. 

Partileri zorlayan adaylık şartları

Tunus'ta 2014'te kabul edilen Seçim Kanunu'na göre, partilerin listelerinde kadın ve erkek aday sayılarının eşit olması gerekiyor.

Ayrıca listelerde her 6 adaydan biri 35 yaş altında olacak ve her seçim bölgesinde ilk 10 aday arasında bir engelli bulunacak.

Hükümetin kurulabilmesi için parlamentodaki 109 milletvekilinden güven oyu alınması gerekiyor.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran partinin lideri, cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmak için görevlendiriliyor. İki ay içinde hükümet kurulamazsa, cumhurbaşkanı istediği kişiyi kabineyi oluşturmakla görevlendirebiliyor.

Tunus'ta parlamento, Anayasa Mahkemesi, YSK, kitle iletişim araçları denetleyicisi yapı, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu gibi anayasal kurumların üyelerinin atamasının yanı sıra bütçeyi de onaylıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet'ten fidan dikme etkinliği06 Ekim 2019 Pazar 10:24
  • ABD Büyükelçiliğinden 'beğeni' özrü06 Ekim 2019 Pazar 10:12
  • Kosova'da halk sandık başında06 Ekim 2019 Pazar 09:51
  • Trump'tan Demokratlara 'seçimlere müdahale' suçlaması06 Ekim 2019 Pazar 09:45
  • Afyonkarahisar'da can pazarı!06 Ekim 2019 Pazar 09:36
  • 6 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi06 Ekim 2019 Pazar 09:35
  • Baraj Doluluk Oranı 6 Ekim 2019 Ankara - ASKİ06 Ekim 2019 Pazar 08:28
  • Elektrik Kesintisi 6 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ06 Ekim 2019 Pazar 08:27
  • Su Kesintisi 6 Ekim 2019 Ankara - ASKİ06 Ekim 2019 Pazar 08:26
  • Hamsinin fiyatı düştü vatandaş sevindi05 Ekim 2019 Cumartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti