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Tunus'ta Nahda Hareketi, kabine revizyonu krizini protesto edeceğini açıkladı

Tunus'taki Nahda Hareketi Sözcüsü Fethi el-Ayadi, kabine revizyonu krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tunus'ta Nahda Hareketi, kabine revizyonu krizini protesto edeceğini açıkladı

Tunus'taki Nahda Hareketi, kabine revizyonu krizinin ülkenin demokratik gelişimine engel olmaması için eylem düzenleyeceğini açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi Sözcüsü Fethi el-Ayadi, Mozaik FM radyo kanalında kabine revizyonu krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nahda Hareketi'nin destekçilerini Tunus'un demokratik gelişimine sahip çıkmaya çağırdığını belirten Ayadi, gösteri tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağını söyledi.

Ayadi, "Destekçilerimizi, halkımızı ve özgürlükçü olan herkesi demokratik gelişimimize sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Nahda Hareketi'nin Başbakan Hişam el-Meşişi'nin kararını desteklediğini ifade eden Ayadi, krizin taraflarıyla görüşeceklerini kaydetti.

Öte yandan, Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumlar arasında ciddi ve sorumluluk sahibi anlayışla diyalog kurulmasının ülkedeki kabine revizyonu krizinin çözülmesini sağlayacağı vurgulandı.

Kabine revizyonu krizi
Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 16 Ocak'ta kabinesindeki 25 bakanlıktan 11'inde değişikliğe gittiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said ise kabine revizyonuna ilişkin güvenoyu oturumundan bir gün önce değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu, yeni bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu savunmuştu.

Meşişi kabinesi 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu aldı ancak Cumhurbaşkanı Said, yeni bakanları, anayasa gereği göreve başlamaları için gereken yemin törenine çağırmadı.

Başbakan Meşişi, yeni bakanların anayasa yemini etmeleri için bir tarih verilmesi yönündeki talebini geçen hafta cumhurbaşkanlığına yazılı olarak ilettiğini aktarmış ve Said'i "devletin işleyişini kesintiye uğratmakla" suçlamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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