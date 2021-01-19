  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Konya -8 °C
»

Tunus’taki protestolarda 600’den fazla gözaltı

Tunus'ta dört gün önce başlayan ve ülkenin ekonomik koşullarının protesto edildiği gösteriler aralıksız sürerken, polis protestolar sonucu 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Tunus’taki protestolarda 600’den fazla gözaltı

Tunus’un başkentinde cuma gününden bu yana ülkenin ekonomik koşullarına yönelik ve karantina karşıtı protestoya devam ediyor. Göstericiler güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli attı. Polis ise göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla yanıt verdi.Kasserine, Gafsa, Susa ve Munastır kentlerinde de gösteriler düzenlendiği bildirildi. Tunus polisi protestolar sonucu 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.


 

"KORKU YOK" SLOGANLARI SOKAKLARI İNLETTİ


 

“Korku yok, korku yok. Sokak halka ait” sloganı atan göstericiler arasında yer alan Sonia isimli üniversite mezunu işsiz bir genç  yaptığı açıklamada, sistemi protesto eden herkesin “hırsız” olarak nitelendirildiğini söyledi. Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü, yetkililere tedbirli olma ve gözaltına alınan kişilerin haklarını gözetme çağrısı yaptı. 


 

SALGININ ÜLKEYE ETKİSİ


 

Tunus’ta gençlerin üçte birinin işsiz olduğu Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta. Ülke ekonomisi 2020’de yüzde 9 küçülmüş, ekonomideki payı büyük olan turizm sektörü de, koronavirüs salgınından ciddi oranda etkilenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD tarihi devir teslim törenine hazırlanıyor: 117 askeri araç takviyesi19 Ocak 2021 Salı 18:15
  • Tunus’taki protestolarda 600’den fazla gözaltı19 Ocak 2021 Salı 17:15
  • Bakan Akar'dan Erbil ziyareti19 Ocak 2021 Salı 16:43
  • Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi19 Ocak 2021 Salı 16:04
  • Ali Erbaş: Din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız19 Ocak 2021 Salı 16:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti19 Ocak 2021 Salı 16:03
  • HDP teşkilatının PKK ile şifreli organizasyonu terörist ifadesinde19 Ocak 2021 Salı 15:36
  • HDP teşkilatının PKK ile şifreli organizasyonu terörist ifadesinde19 Ocak 2021 Salı 15:20
  • Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti19 Ocak 2021 Salı 14:51
  • Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'e gidiyor19 Ocak 2021 Salı 14:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti