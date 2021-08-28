Tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA’nın Demre ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Aliksan Benli (61) yaşamını yitirdi.

Kaza saat 15.30 sıralarında D-400 karayolu Finike Caddesi’nde meydana geldi. Aliksan Benli yönetimindeki 07 ZBJ 83 plakalı motosiklet, iddiaya göre yaya geçidinden karşıya geçmek için yolun solunda seyrederken, aynı yönde ilerleyen Hüseyin B. (54) yönetimindeki 07 SN 441 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Yola savrulan Aliksan Benli ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Benli, yaşamını yitirdi. Aliksan Benli’nin cenazesi Demre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü Hüseyin B. ise gözaltına alındı.

Demre ilçe merkezindeki Büyük Kum Mahallesi’nde seracılıkla uğraşan Aliksan Benli’nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Aliksan Benli’nin kaza anında kask takmadığı belirtildi.