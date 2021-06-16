Turan’dan Başkan Demirel Ziyaret

Ankara Milletvekili Hacı Turan ve beraberindekiler Başkan Demirel’e Esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ak Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Hacı Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal ve Ak Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman Ak Parti Etimesgut İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ve Partililer Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i ziyaret ettiler.

Başkan Demirel Esnaflara ve çiftçilere yardımlarının devam ettiğini belirterek; “Zorlu pandemi sürecinde esnafımızın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz” dedi.