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TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak

TCDD bünyesinde kurulmuş bir iktisadi devlet teşekkülü olan TÜRASAŞ, 45 sürekli işçi alacak. İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecek.
TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TCDD bünyesinde kurulmuş bir iktisadi devlet teşekkülü olan TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 45 sürekli işçi alacak.

Alınacak işçiler şirketin Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlükleri’nde görev yapacak.

İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecek. 
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

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