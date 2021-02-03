TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak

TCDD bünyesinde kurulmuş bir iktisadi devlet teşekkülü olan TÜRASAŞ, 45 sürekli işçi alacak. İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecek.