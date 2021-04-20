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Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat’ta gözaltına alındı

Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat’ta gözaltına alındı
Adana’daki Çoban Dede Türbesi’nde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile tepki toplayan Hazar Ş., Mardin’in Midyat ilçesinde, bir arkadaşının evinde gözaltına alındı. Hazar Ş.’nin Midyat’a, yeni çekimler için gittiği belirtildi.

Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde ilahi eşliğinde uygunsuz hareketler yaparak video çeken Hazar Ş., görüntüleri TİK-TOK adlı video paylaşım sitesinde yayınlayınca tepki çekti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen Hazar Ş. ile ilgili soruşturma başlattı. Hazar Ş’nin, Mardin’in Midyat ilçesinde olduğu tespit edildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazar Ş’nin, Midyat’ta bulunan arkadaşının evine operasyon yaptı. Gözaltına alınan Hazar Ş.’nin bugün Midyat savcılığında ifade vereceği öğrenildi. 

Bu arada Hazar Ş’nin Midyat’a TİK-TOK için yeni çekimler yapmak için gittiği öğrenildi.

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