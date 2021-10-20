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Türbeler Bakıma Alındı

Çankırı Belediyesi, kent merkezinde inanç turizmi içinde yer alan türbeleri bakıma aldı. Çalışmalar kapsamında türbelerin yıpranan tüm bölümlerinin yenileneceği bildirildi.
Türbeler Bakıma Alındı

Çankırı’nın önemli ziyaret merkezlerinden birisi olan türbelerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları başladı. Kent merkezindeki Emir Karatekin, Toprak Baba, Yuh Baba, Veli Dede, Üç Kızlar, Şeyh Kasım, Çare Baba, Billurbey ve Sarıbaba türbeleri, başlatılan çalışmalar ile düzenli bir görünüme kavuşacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan izinler doğrultusunda mevcut türbelerin çatıları yenilenerek sıva ve boya tamiratları, kapı ve pencere doğramaları, korkuluk ve çevre düzenlemeleri yapılacak.

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Çankırı’nın tanınmış manevi kişiliklerine ait türbelerinin inanç ziyaretleri bakımından önemli mekânlar olduğunu belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen,  bu maneviyata layığı ile sahip çıkmanın hem saygı duyulması hem de şehrin turizm sirkülasyonu açısından önemli olduğunu söyledi. Esen, Çankırı’da geçmişten günümüze belirgin bir şekilde öne çıkan inanç turizminin daha fazla gelişmesinin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda Çankırı halkına ve şehre olumlu katkı sağlayacağının altını çizdi.

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