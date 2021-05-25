TUREB Başkanı Tural, rehberlerin de hibeden faydalanmasını istedi

TUREB Başkanı Suat Tural, turizmde yaşanan düşüş nedeniyle 19 aydır işsizlikle mücadele eden turist rehberlerine de hibe imkanı tanınması gerektiğini söyledi.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, turizmde yaşanan düşüş nedeniyle 19 aydır işsizlikle mücadele eden turist rehberlerine de hibe imkanı tanınması gerektiğini söyledi. Bu dönemde rehberlere verilecek hibe imkânının hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Tural, “Turizm sektörünün en nitelikli kısmını oluşturan turist rehberlerimizin hem kredi ödemeleri ertelemesine hem de hibeye ihtiyaçları olduğu nettir” açıklamasında bulundu.

19 AYDIR İŞSİZLER

Pandemi sürecinde en uzun süre işsiz kalan meleklerin başında turist rehberleri geldiğini hatırlatan Tural, meslektaşlarının 19 aydır işsizlikle mücadele ettiklerini dile getirdi.

BORÇLARI ÖDEYEMİYORLAR

Geçen yıl Nisan ayında turist rehberlerine yönelik açıklanan destek kredisine başvuranların ise 3'te birinin bu krediden faydalanamadığını ifade eden Tural, krediyi alabilenlerin ise işsizliğe bu kredinin ödemelerini yapmak için büyük çaba sarf ettiğini kaydetti.



HİBE VE OLANAKLARDAN FAYDALANAMIYORLAR

TUREB Başkanı, turist rehberlerin büyük çoğunluğunun serbest meslek erbabı olarak mesleklerini yürüttüklerini ve esnaf tanımına girmediklerini, yine büyük çoğunluğunun sosyal güvenlik şemsiyesi içinde de yer almadığını vurgulayarak, bu sebeple son açıklanan esnaflara yönelik hibeden faydalanabilmelerinin mümkün olmadığının altını çizdi.

GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI

Devletin açıkladığı destek planından turist rehberlerinin de faydalanabilmesinin önemini savunan Tural, sözlerine şöyle devam etti, “Ülkemizin en önemli yumuşak güçleri arasında olan ve turizm sektörünün gerçekten ciddi anlamda en nitelikli kısmını oluşturan turist rehberlerimizin hem kredi ödemeleri ertelemesine hem de hibeye ihtiyaçları olduğu nettir. Devletimizin bu süreçte toplumun bütün kesimlerinin yanında olabilmek için destekler açıkladığını ve planladığını görüyoruz. Bu desteklerden meslektaşlarımızın da faydalanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı inancındayım.”

9 BİN REHBER HABER BEKLİYOR

“Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın sayıları 9 bine yaklaşan eylemli turist rehberlerine de benzer bir hibe verilebilmesi ve kredi ödemelerinin ertelenmesi için gerekli talimatları vereceğini umut ediyorum. Yaklaşık 9 bin meslektaşımız için oluşturulacak hibe imkânı hem meslektaşlarımız hem de sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Bu dönemde verilecek bir hibe hem moral artışına hem de umutların ayakta kalabilmesine yol açarak meslektaşlarımızın sektörde kalmasına imkan tanıyacaktır.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA