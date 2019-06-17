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TÜRGEV'den İmamoğlu'na sert tepki

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'ndan (TÜRGEV), CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile çıktığı ortak yayındaki iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
TÜRGEV'den İmamoğlu'na sert tepki

TÜRGEV'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da 23 Haziran'da yapılması planlanan Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri öncesinde gerçekleştirilen ve adayların konuk olduğu canlı yayında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı vakfımız hakkında bazı açıklamalar yapmıştır. 23 yıldır İstanbul'da ve Türkiye'de binlerce genç kızımızın eğitimine destek vermek üzere gece gündüz çalışan vakfımız dile getirilen ithamları kesinlikle hak etmemektedir. Vakfımız, sunduğu imkanlarla dünyaya kucak açmış, 49 Yükseköğretim, 11 Ortaöğretim yurduyla tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen; araştıran, sorgulayan, öğrenen ve üreten girişimci genç kızlar yetiştirmeyi kendisine şiar edinmiş bir vakıftır.

İstanbul Büyükşehir belediyesi, vakfımıza, yayında ifade edildiği gibi, herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştır. İstanbul büyükşehir belediyesi ile vakfımız arasında yapılan iş birliği yasallık, şeffaflık ve İstanbul halkına hizmet esasıyla, Benzeri pek çok sivil toplum kuruşu ile olan işbirliklerinden farksız şekilde yürütülmüştür. Vakfımızın isminin bir kaç kez anılarak, daha önce de sayısız kez yalanlanmış olan ifadelerin kullanılması büyük talihsizliktir. Daha fazla İstanbul gibi vakıf kültürü ile anılan bir şehrin vakıflarının asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılması, vakıfların 'kirli' vakıf - temiz vakıf gibi subjektif yorumlara açık şekilde ayrıştırılması başta İstanbulumuza büyük bir haksızlıktır. Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz"

TÜRGEV: İMAMOĞLU ÖZÜR DİLESİN

 Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vakfa herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmadığını açıkladı.

TÜRGEV'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da 23 Haziran’da yapılması planlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri öncesinde gerçekleştirilen ve adayların konuk olduğu canlı yayında, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vakıf hakkında bazı açıklamalar yaptığı belirtildi.

23 yıldır İstanbul'da ve Türkiye'de binlerce genç kız öğrencinin eğitimine destek vermek üzere gece-gündüz çalışan vakfın dile getirilen ithamları hak etmediğini aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Vakfımız, sunduğu imkanlarla dünyaya kucak açmış, 49 yükseköğretim, 11 ortaöğretim yurduyla tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve üreten girişimci genç kızlar yetiştirmeyi kendisine şiar edinmiş bir vakıftır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vakfımıza, yayında ifade edildiği gibi herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile vakfımız arasında yapılan iş birliği yasallık, şeffaflık ve İstanbul halkına hizmet esasıyla benzeri pek çok sivil toplum kuruşu ile olan iş birliklerinden farksız şekilde yürütülmüştür.

Vakfımızın isminin birkaç kez anılarak, daha önce de sayısız kez yalanlanmış olan ifadelerin kullanılması büyük talihsizliktir. İstanbul gibi vakıf kültürü ile anılan bir şehrin vakıflarının asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılması, vakıfların 'kirli vakıf', 'temiz vakıf' gibi subjektif yorumlara açık şekilde ayrıştırılması başta İstanbul'umuza büyük bir haksızlıktır. Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz.''

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