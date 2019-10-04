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Turgut Altınok'tan atık pil toplayan çocuklara hediye

Keçiören’de Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışmasında dereceye giren çocuklara hediyeleri verildi.
Turgut Altınok'tan atık pil toplayan çocuklara hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediye olarak atıkları alıp ekonomiye kazandırıyoruz. Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir” dedi.

“SOKAĞIMIZA, ŞEHRİMİZE SAYGI GÖSTERECEĞİZ”

263 kilogram pil toplayarak birinci olan Şehit Hüseyin Köksal Ortaokulu’nda düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Turgut Altınok, küresel ısınmaya da dikkat çekerek, “İklim değişiyor, kaynaklar azalıyor. Bu nedenle çevrenin korunmasının önemi de artıyor. Bizler ‘Temizlik imanın yarısıdır’ düsturunu rehber edinmiş bir milletiz. Dünyamıza, sokağımıza, şehrimize saygı göstereceğiz. Hepiniz bu atık pilleri toplayarak birer çevre kahramanı oldunuz. Dünyada dört mevsimi yaşayan şanslı bir ülke olarak çevremize ve ülkemize sahip çıkıp koruyacağız” dedi.

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“HEPİNİZ BELEDİYEMİZİN ELÇİLERİSİNİZ”

Çocukların hatırını, derslerini ve bir talep olup olmadığını da soran Altınok, “Çok çalışacaksınız, koşmadan, terlemeden başarı olmaz, en değerli başarı terleyerek kazanılan başarıdır. Hepiniz artık belediyemizin elçilerisiniz, sokakları tertemiz yapacak, kirletenleri uyaracaksınız. Belediye olarak atıkları alıp ekonomiye kazandırıyoruz. Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir”  diye konuştu.

“YAŞADIĞINIZ ŞEHRİ TANIYIN”

Çocukların yaşadığı şehri tanıması gerektiğine de vurgu yapan Altınok, çocuklara teleferik, Türkiye’nin en büyük yapay şelalesi, Atatürk Bahçesi Botanik Parkı, Deniz Dünyası, Estergon Türk Kültür Merkezi’ni içeren Keçiören gezisi ve yüzme havuzundan faydalanma sözü verdi. Çocukların alkışlarla karşıladığı söz sonrası Altınok, “Hepinizi çok seviyoruz” dedi.

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Çocuklarla sohbet ederek çevre duyarlılıklarından ötürü tebrik eden ve onlarla birlikte atık pilleri geri dönüşüm kutusuna atan Altınok, satranç eğitim seti ve sinema bileti hediye etti.

Sınıfları gezen ve çocuklarla birlikte bahçede basketbol oynayan Başkan Altınok’a Şehit Hüseyin Köksal Ortaokulu Müdürü Mehmet Özer plaket takdim etti. 

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