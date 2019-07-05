Turgut Altınok'tan Emirhan'a hediye bisiklet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Mahallesinde ikamet eden lise 1 öğrencisi Berat Emirhan Erdem’in bisiklet hayalini Özel Kalem Müdürlüğüne verdiği talimatla gerçekleştirdi.

Başkan Altınok, “Berat Emirhan yavrumuz sosyal medya üzerinden bisikleti olmadığını, bizden bisiklet talep ettiğini belirtti. Biz de yetkili birim müdürlüğümüze verdiğimiz talimatla Emirhan’a bir bisiklet hediye ettik. Sosyal belediyecilik anlayışımız önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Keçiören’imizde hâkim olacak, vatandaşlarımızın talepleri göz ardı edilmeyecek” dedi.

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla yaşlısından gencine, çocuğundan yetişkinine kadar her kesimden vatandaşın gönlüne dokunan projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Tepebaşı Mahallesinde ikamet eden lise 1 öğrencisi Berat Emirhan Erdem’in bisiklet hayali gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Gelecek nesillerin özgüvenli olması için hayallerine ulaşabildikleri bir ortamda yetişmesi gerektiğini ifade eden Başkan Altınok, “Çocuklarımızın hayallerine dokunurken aynı zamanda yarınımıza, geleceğimize yatırım yaptığımızın anlamını kavramamız gerekiyor. Biz çocuklarımıza bir değer olarak bakıp, çocuklarımızın hayallerine çeşitli yollarla ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yavaş yavaş büyüyecek olan hayalleri vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için yapılacak hayırlı işlerin birer habercisidir. Çocuklarımızın bugünkü masum hayalleri gelecekte imza atacakları büyük projelerin temellerini oluşturacaktır” diye konuştu.

EMİRHAN’DAN BAŞKAN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

Bisikleti Keçiören Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünden teslim alan Berat Emirhan Erdem de Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Hep bisiklet hayalim vardı. Başkanımızın İnstagram’da canlı yayın yaptığını görünce şansımı denemek istedim. Mesajımı yazdım ve kısa süre sonra bana ulaşıldı. Bisiklet isteğimin yerine getirileceği söylendi, ben de çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

EMİRHAN BAŞKAN ALTINOK’A NASIL ULAŞTI?

Başkan Altınok, sokaklarda, caddelerde ve parklarda vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbeti sosyal medya hesabı İnstagram’dan canlı yayınladığı sırada, Berat Emirhan Erdem bu canlı yayına denk geliyor ve izlemeye başlıyor. Yayını izlerken bir yandan da izleyicilerin yorum yapabildikleri bölüme, “Başkanım bana bisiklet alır mısınız? Ailemin durumu yok, tek isteğim bu” şeklindeki talebini yazıyor. Bunun üzerine Emirhan’ın bisiklet talebi derhal Başkan Altınok’a iletiliyor. Başkan Altınok da Özel Kalem Müdürlüğüne Emirhan için bir bisiklet temin edilmesi talimatını veriyor. Bisikleti temin eden Özel Kalem Müdürlüğü görevlileri de Berat Emirhan’ı arıyor ve bisikleti belediyeden teslim almasını söylüyor.

