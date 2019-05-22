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Turgut Altınok'tan kardeşlik mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geleneksel Ramazan günlerine özlem duyan Ankaralıları Keçiören’e davet ederek kardeşlik mesajı verdi.
Turgut Altınok'tan kardeşlik mesajı

Geleneksel Ramazan günlerine özlem duyan Ankaralıları Keçiören’e davet eden Başkan Altınok, “Ankara’da eğer eski Ramazanlara özlem duyan, Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönlünde hissetmek isteyenler varsa muhakkak Keçiören’e gelsin. Hem Keçiörenli hemşehrilerimiz hem de iş birliği içerisinde olduğumuz sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacaktır” diye konuştu. 

Altınok şu ifadeleri kullandı: 
“Bu mübarek ayda İslam coğrafyasının, sevgi ve kardeşlik dini olan İslam’ın anlamını ve önemini idrak ederek yaşamasını, devletimizin ve milletimizin sonsuza kadar var olmasını temenni ediyorum. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak nice Ramazan-ı Şerifleri hep birlikte görmeyi yüce rabbimden diliyorum. Cenab-ı Allah seneye daha güzel, daha geniş kapsamlı etkinlikler yapmayı nasip etsin. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız vatanımız var olsun. Bu güzel gecenin düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarımıza ve değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.”  


 

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