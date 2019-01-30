Turgut Altınok, Neşet Ertaş türküsü söyledi

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kırşehirli ses sanatçısı Semih Çiğdem'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Semih Çiğdem, Neşet Ertaş'ın meşhur Ah Yalan Dünyada türküsünü söylerken, Altınok da eşlik etti.
30 Ocak 2019 Çarşamba 09:46
Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, evinde ziyaret ettiği sanatçı Semih Çiğdem'le birlikte merhum halk ozanı Neşet Ertaş'ın Ah Yalan Dünyada adlı türküsünü söyledi.
Kırşehirli ses sanatçısı Semih Çiğdem, Altınok'un ziyaretini sosyal medya hesabından "Sn.Turgut Altınok Başkanımız İle Güzel Bir Neşet Ertaş Türküsü “Ah Yalan Dünyada”... Gönül İnsanı Başkanımızın Evimize Olan Nazik Ziyaretlerinden Dolayı Teşekkür Ederim..." ifadeleriyle duyurdu.
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