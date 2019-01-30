Turgut Altınok, Neşet Ertaş türküsü söyledi

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kırşehirli ses sanatçısı Semih Çiğdem'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Semih Çiğdem, Neşet Ertaş'ın meşhur Ah Yalan Dünyada türküsünü söylerken, Altınok da eşlik etti.