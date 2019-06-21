Turgut Altınok'tansosyal medya talimatı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Belediyenin kurumsal web sitesi, sosyal medya hesapları ve iletişim hatlarına gelen taleplere anında çözüm bulunması konusunda talimat verdi.

Başkan Altınok’un da yakından takip ettiği şikâyet ve talep ağı belediyenin web sitesi, resmi ve özel sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve İnstagram’dan gelen isteklerin ilgili birim müdürlüğüne ulaşması konusunda kolaylık sağladı. Böylece ilgili birim müdürlükleri görevlendirdikleri ekiplerle sorunların derhal çözülmesi için Keçiören’in farklı noktalarında birçok çalışma başlattı.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ AVANTAJA ÇEVİRİYORUZ

Keçiören Belediyesinin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini, bu gelişmeleri hizmet anlamında avantaja çevirerek ulaşılabilirliği artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Altınok, “Dilekçe devri yavaş yavaş kapanıyor. Vatandaşlarımız şikâyet ve taleplerini artık elektronik ortamdan, sosyal medya hesapları üzerinden veya telefonla arayarak bizlere iletiyor. Bu durum belediyemizin sorunları tespit etmesi konusunda da vatandaşlarımızın bize hızlı bir şekilde ulaşabilmesi konusunda da kolaylık sağlıyor” diye konuştu.

HİZMETLER YAPMAYA, ESERLER BIRAKMAYA GELDİK

Altınok, Keçiörenlilerin öncelikli taleplerini belirlemek için her gün farklı bir mahallenin nabzını tuttuklarını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte olduğu gibi bugünde hizmetler yapmaya, eserler bırakmaya geldik. Bizim için esas olan vatandaşlarımızın beklentileri ve talepleridir. Bu anlamda vatandaşlarımızın şahsıma ve belediyemize rahatça ulaşabilmeleri için bir yandan sokaklarda gezerek bir yandan da iletişim araçlarını verimli kullanarak ulaşılabilir olmayı sürdürüyoruz. Hizmet kalitemizi artıracak her türlü teknik ve teknolojik gelişmeyi belediyemiz iç hizmetlerinde hayata geçiriyoruz. Şikâyet ve talep ağı kurulması için verdiğim talimat neticesinde oluşturduğumuz sistem inanıyorum ki vatandaşlarımızı da memnun edecektir.”

