Turgut Özal, 13 Ekim 1927 tarihinde Malatya'da doğmuştur. 17 Nisan 1993 tarihinde ise Ankara'da hayatını kaybetmiştir.

Turgut Özal , 1950 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü başarılı bir şekilde bitirdi. Mezun olduktan sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nde görevlendirilen 1952 yılında ise mühendislik ekonomisi alanı uzmanlık eğitimi adına Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Türkiye'ye döndükten sonra ise Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

1961 ile 1962 seneleri arasında askerlik görevini Millî Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yapan Turgut Özal ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı 'nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu tarihlerde ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde eğitimler vermeye başlamıştır.

Belirli bir süre Başbakanlık Teknik Uzmanlar Kurulu Üyesi olarak çalışan Turgut Özal 1967 ile 1971 yılları arasında ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca Para ve Kredi Kurulu, Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve AET Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında bulundu.

Turgut Özal Kimdir?

Turgut Özal Çalışma Hayatı

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra askere alınan Turgut Özal, terhis olduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT), çalışmaya başlamıştır. 1965 yılında ise Türkiye genel seçimlerinde Süleyman Demirel'in danışmanı olarak görev alan Turgut Özal 1971 ve 1973 yılları arasında da Dünya Bankası Sanayi Dairesi'nde danışmanlık yapmıştır. Bununla birlikte Sabancı Holding başta olmak üzere birçok şirkette de görev alan Turgut Özal başarılı bir çalışma hayatı sürdürmüştür.

Turgut Özal Siyasi Hayatı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal , 1983 ile 1989 yılları arasında toplamda 5 yıl 10 ay süre boyunca başbakanlık görevinde de bulunmuştur. Aynı zamanda Anavatan Partisi 'nin de genel başkanlığında da görev almıştır. Ayrıca Turgut Özal , tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi görevi başında vefat etmiştir.

Turgut Özal ayrıca 43. Türkiye Hükümeti döneminde de DPT Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müşteşarlığı görevlerinde de yer almıştır. 12 Eylül darbesinin ardından ise Bülent Ulusu önderliği ile kurulan hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı'na getirilmiştir.

1982 yılında bu görevinden istifa eden Turgut Özal, 1983 yılında ise Anavatan Partisi'ni kurmuştur. 1983 yılında gerçekleşen genel seçimlerde 45. hükümeti kurarak başbakan olmuştur. 1985 yılında ise yapılan kongrelerde tekrardan Anavatan Partisi genel başkanlığına getirilmiştir. 1987 seçimlerinde de 47. hükümeti kuran Turgut Özal tekrardan başbakan olmuştur.

Turgut Özal 1989 yılında ise Türkiye Cumkurbaşkanlığı seçimini önde götürerek Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Turgut Özal ayrıca 17 Nisan 1993 tarihinde ise toplam 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük bir Türkistan gezisine çıkmış ve ardından vefat etmiştir.

Turgut Özal Kimdir?

Turgut Özal'e Suikast Girişimi

Turgut Özal , 18 Haziran 1988 tarihinde Anavatan Partisi 'nin 2. olağan kongresinin düzenlendiği Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Kartal Demirağ isimli kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Bu suikast girişiminin ardından Turgut Özal yaralı olarak kurtulmuştur. Muhabirler ve televizyon kameraları için hazırlanan platformun önünden Özal'a 12 metre uzaklıktan saat 12.15 sularında iki el ateş edilmiş ve Turgut Özal elinden yaralanmıştı. Saldırı sonrasında etrafına rastgele ateş açan korumalar ise toplam 18 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Bu yaralananlar arasında Bakan İmren Aykut da yer almaktadır. Öncesinde ölüm cezasına çarptırılan ancak daha sonra cezası 20 yıla indirilen Kartal Demirağ ise Turgut Özal 'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde hayatını kaybetmiştir.

Turgut Özal Başbakanlık Dönemi

Turgut Özal 20 Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisi'ni kurduktan sonra Türkiye genel seçimlerinde 400 kişiden oluşan parlementoda 211 milletvekili çıkarmış ve tek başına iktidar olarak 45. Hükümet'in de başbakanı seçilmiştir. 1984 yerel seçimlerinden de başarıyla çıkan Turgut Özal yeniden başbakan olarak seçilmiştir. 13 Nisan 1985 tarihindeki ilk kongrede yine başbakanlığa seçilmiştir.

1987 yılında ise yapılan genel seçimler sonucunda 292 milletvekili çıkarmış ve çoğunluğu sağlamıştır. 46. Hükümet döneminde de başbakan olarak seçilen Turgut Özal , iktidarda aldığı görev boyunca Türkiye ekonomisini 5.2 oranında büyütmüştür. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nu değiştirerek Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını da kurmuştur.

Yaşadığı dönem boyunca çalışmayı çok seven ve başarılı bir yapısı ile halkın beğenisini toplayan Turgut Özal başarılı bir siyasi hayat da sürdürmüştür. Parti kurucusu, parti genel başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı gibi çeşitli görevlerde yer alan Turgut Özal birçok yeri de il yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk gibi de Cumhurbaşkanı görevinde iken hayatını kaybetmiştir.

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