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Turgutlu'da 2 kedi ayakları kesilmiş halde ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ayakları kesilen 2 kedi ölü bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.
Turgutlu'da 2 kedi ayakları kesilmiş halde ölü bulundu

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Selvilitepe Mahallesi Hakan Uykan Parkı'nda ayakları kesilmiş 2 kedi ölü bulundu. Çevredekiler biri yetişkin, biri yavru olan 2 kedinin 4 ayağının da kesildiğini görünce duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan kedilerin görüntüleri üzerine Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe konuyu gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sallıtepe  'Manisa Turgutlu Selvilitepe Mahallesi Hakan Uykan Parkı'nda ölü bulunmuş yavrumun 4 bacağını da kesmişler. Bunu yapan caniler aramızda bizlerle birlikte yaşıyor. Bugün bunu bu masuma yapan insana neler yapar siz düşünün. Bunu yapanı bulmak tüm halkın sorumluluğunda bu vahşeti yapanı bulmalıyız!" ifadelerini kullandı.

ÖZELLİKLE SİYAH KEDİ VE KÖPEGİN ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Olayla ilgili açıklamalarını detaylandıran Sallıtepe, "Bir kaç gündür, aynı bölgede çok fazla kedi ve köpeğin benzer şekilde uzuvlarının kesilip öldürüldüğü yönünde ihbarlar geliyor, ancak şu anda bulabildiğimiz bir yetişkin ve bir yavru kedi ölüsü var, ikisinin de ayakları kesilmiş vaziyette. Öte yandan gelen ihbarlarda aynı bölgede, farklı zamanlarda çok sayıda özellikle siyah renkte kedi ve köpeğin öldüğü yönünde bilgiler var. Bunları yapan kim veya kimler ise cezasını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyadaki bacakları kesilen kedilerin görüntüleri üzerine polisin, bölgede olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattığı belirtildi. 

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