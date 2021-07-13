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Turgutlu'da 2 ton 500 kilo ağılığındaki 'Çakır Efe' alıcısını bekliyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Özkan Erçakır tarafından çiftlikte satışa çıkarılan 2 ton 550 kilogram ağırlığındaki 'Çakır Efe' isimli boğa, alıcısını bekliyor.
Turgutlu'da 2 ton 500 kilo ağılığındaki 'Çakır Efe' alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken hayvan sahipleri kurbanlıklarını satışa çıkardı. Turgutlu'da yıllardan beri kasaplık ve besicilik yapan Osman Çırakoğlu'nun çiftliğinde çalışan Özkan Erçakır tarafından yetiştirilen, Çakır Efe isimli 30 aylık boğa, 2 ton 550 kilograma ulaştı. Çiftlikte ilgi odağı olan 'Çakır Efe, 70 bin liradan alıcılarını bekliyor.  

Çakır Efe'yi buzağılıktan beri çocuk gibi büyüttüklerini söyleyen hayvan yetiştiricisi Erçakır, "Çakır Efe isimli kurbanlığımız 2 yaşını geçti. Belki 10-20 senede bir bakıcı arkadaşlara nasip olur. Beslediğimiz hayvanları en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Şu an 2 ton 550 kilo ağırlığında. Kurbanlık isteyen arkadaşlarımıza yardımcı oluruz. Kurbanlığımıza 70 bin lira istiyoruz, pazarlık payımız vardır" dedi.

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