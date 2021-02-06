  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Turgutlu’da huzur operasyonunda aranan 10 kişi yakalandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonunda haklarında arama kararı olan 10 kişi yakalandı, şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Turgutlu’da huzur operasyonunda aranan 10 kişi yakalandı

Turgutlu’da, dün 16.00 ile 23.00 saatleri arasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri destekli 288 personelin katılımıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi. Kentin belirli noktalarında 7 saat süreyle gerçekleştirilen denetimlerde hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak, güveni kötüye kullanmak, askeri ceza kanununa muhalefet ve imar kirliliğine neden olmak suçlarından haklarında arama kararı olan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada 2 şüphelinin üzerinden 4.5 gram esrar ve 8 fişek olarak adlandırılan küçük poşette bonzai ele geçirildi. Trafik uygulamasında 294 araç kontrol edilirken, 50 araç ve sürücüsüne 66 bin 21 TL para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.

Maske denetiminde ise 832 kişi kontrol edildi. 30 kişiye maske takmamaktan, 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak yaptığı açıklamada, halkın güveni ve huzuru için bu tür operasyonların aralıklarla devam edeceği belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı05 Şubat 2021 Cuma 22:59
  • Büşra'yı öldüren mermi, tutuklu kişinin silahından çıkmış05 Şubat 2021 Cuma 21:03
  • Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu05 Şubat 2021 Cuma 21:01
  • Çanakkale'de arıza yapan teknedeki 65 kaçak göçmen kurtarıldı05 Şubat 2021 Cuma 20:05
  • Kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti05 Şubat 2021 Cuma 19:09
  • İzmir'de 19 kaçak göçmen kurtarıldı05 Şubat 2021 Cuma 19:06
  • Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in '15 Temmuz darbe girişimi' davasında 2. duruşma05 Şubat 2021 Cuma 15:09
  • Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti05 Şubat 2021 Cuma 12:49
  • Çanakkale'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gösteri yapan 9 kişi gözaltına alındı04 Şubat 2021 Perşembe 21:42
  • Bingöl’de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama04 Şubat 2021 Perşembe 21:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti