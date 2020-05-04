Turgutlu'da ilk çilek hasadı başladı

Manisa'da, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında üretime devam eden çiftçiler, bu yıl ilk defa açık tarım olarak ilçede yetiştirilen çileğin hasadına başladı.

Turgutlu ilçesinde, yok denilecek kadar az olan çilek üretiminin artırılması için çiftçiler kolları sıvadı. Turgutlu'nun meyve ve sebze ambarı olarak bilinen Derbent Ovası'nda bu yıl ilk defa açık tarım olarak çilek yetiştirmeye başlayan Mücahit Uslu, siparişlere yetişemiyor. Uslu, organik olarak 8 bin metrekarelik arazide bu yıl ekimini yaptığı 40 bin kök çilek fidesinde hasada başladı. 24 ton çilek rekoltesini hedeflediğini söyleyen Uslu, hasadın temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. İki günde bir toplama yaptıklarını belirten Uslu, şu an hasat ettiğimiz çilekleri tamamen siparişlere ve iç piyasaya sürülmek üzere meyve ve sebze haline teslim ediyoruz. Günlük 1 ile 1,5 ton kadar hasat edilen çilek kilosu kalitesine göre 6 TL ile 7 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamanın olduğu günlerde hasadına başladıkları çilek üretimini bölgede çoğalması ve üretici sayısının artırılması için çalışacaklarını belirten Mücahit Uslu, "Derbent, tamamen sebze ve meyvesiyle ünlü bir ovadır. Özellikle domates ve salatalık üretimiyle tanınmaktadır. Artık topraklarımızın bu ürünler için yorulduğunu düşünüyorum. Çünkü ürünlerde kalite düştü. Ovamıza yeni bir ürün yelpazesi kazandırmak için yaptığımız araştırmada çilekte karar kıldık. Çilek üretiminde olduk, büyük yol alan ve çiftçileri iyi kazançlar elde eden Köprübaşı ilçemizde yaptığımız incelemelerin ardından fidanlarımızı ilçemizden temin ettik ve dikimini gerçekleştirdik. Rekolte olarak bu kadarını beklemiyorduk. İleriki yıllarda üretimi artırmak için hem açık, hem de sera olarak yatırımlar yapacağız. Yaptığımız girişimin iyi sonuçlanması bizleri sevindirdi. Hedefimiz bu bölgedeki ürün yelpazesine bu ürünü de ekleyerek çiftçilerimizin kazançlarını artırmak. İlk planda aldığımız olumlu sonuçla bu hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk" diye konuştu.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol da yörenin ürün yelpazesine yeni bir ürün kazandıran Uslu'yu kutlayıp, "Derbent Ovası, meyve ve sebze üretiminde gerçekten Turgutlu'nun tarımında önemli yer tutmaktadır. Bu bölgemizde birçok ürün erken hasat edilmesiyle bilinmektedir. Çilek de bu bölgeye uyarlanıp, erken hasat edilerek çiftçilerimize iyi kazanç getirecektir. Bizler de bu bölgede çilek için üretim yapacak olan çiftçilerimize her zaman destek vereceğiz ve gelişmesi için çalışmalar yapacağız" dedi. Başkan Şenol, hasat yapan ürün sahipleri ve işçilere, maske ve eldiven kullanma konusunda hassasiyet gösterdikleri ve sosyal mesafeye uydukları için teşekkür etti.