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Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda satışa hazır halde bir kullanımlık hazırlanmış 110 adet toplam 269 gram skunk, 545 uyuşturucu hap ve 18 kenevir bitkisi ele geçirildi.
Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Narkotik Şube ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda şüphelilerin evlerinde ve bölgedeki tren raylarının altına sakladıkları satışa hazır halde bir kullanımlık hazırlanmış 110 adet toplam 269 gram skunk, 545 uyuşturucu hap ve 18 kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri İzmir'den temin ettikleri belirlenen U.Ö., A.Ö., M.Z., A.A., A.A., M.Ç. ve Ç.T. gözaltına alındı.

Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden U.Ö., A.Ö., M.Z., A.A. ve M.Ç., emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.T., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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