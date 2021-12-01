Turgutlu'daki kedi ölümlerinin şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde geçen kasım ayında 5 kedinin çeşitli tarihlerde iki ayrı noktada bacakları kesilmiş olarak bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada N.U. (58), gözaltına alındı.

Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, 29 Ekim'de 2 kedi, bacakları kesik olarak ölü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sallıtepe'nin bu paylaşımı kısa sürede yayılırken, kedileri katleden kişi veya kişilere hayvan severlerden tepki geldi. 17 ve 18 Kasım'da da birer kedi daha 4 bacağı birden kesilmiş olarak ölü bulundu. 20 Kasım ise bu defa Turgutlu Devlet Hastanesi otoparkında 1 kedi, yine 4 bacağı kesilmiş olarak ölü bulundu. Bununla birlikte bölgede katledilen kedi sayısı 5'e yükseldi. Peş peşe ölü kedilerin bulunması 'seri kedi katili' olabileceği şüphesini akıllara getirirken, Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde dün kedi ölümlerinin araştırılmasını için özel ekip oluşturuldu. 2'şer kişilik 6 polisten oluşan ekip, 5 kedinin bacakları kesilerek öldürüldüğü Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını izleyip, detaylı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda kedi ölümleriyle ilgili olarak 29 Kasım'da N.U. gözaltına alındı. N.U.'nun evindeki aramalarda, büyü için kullanıldığı tahmin edilen yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı ve büyü yapma konusuyla ilgili çeşitli kitaplar ele geçirildi. Kedilerin bacaklarının da büyü yapmada kullanılmak üzere kesildiği düşünülüyor. N.U., polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.