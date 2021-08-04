Turgutluspor'da Muhammet iddialı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdüren Turgutluspor'da forvet Muhammet Beşir, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlerle kısa sürede uyum sağladıklarını aktaran Muhammet, "Takım içindeki arkadaşlık ve forma rekabeti zirve yaptı. Herkes formayı almak için canla başla çalışıyor. Hepimizin tek düşüncesi Turgutluspor'un başarılı olması. Bu rekabetten karlı çıkan Turgutluspor olacak" diye konuştu.

Ligin ilk haftasındaki Sivas Belediyespor deplasmanına galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyleyen Muhammet, "Tek düşüncem Turgutluspor. Burada başarılı olmak ve Turgutluspor'un başarısına katkıda bulunmak" yorumunu yaptı.