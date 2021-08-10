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Turgutluspor'un son transferi Galatasaraylı Sarper Çağlar

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Turgutluspor, Galatasaray'dan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 1 yıllığına kiraladı. Kırmızı-siyahlıların tesislerine gelen genç futbolcu, resmi sözleşmeye imza atarken formayı giyip poz verdi.
Turgutluspor'un son transferi Galatasaraylı Sarper Çağlar

İmza törenine kulüp adına Genel Kaptan Tolga Seyman katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Sarper Çağlar, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada olduğum için mutluyum. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutuspor'un başarısı için görev verildiğinde üstüme düşeni yapacağım" dedi.

Tolga Seymen ise Sarper'in genç, başarıya aç, enerjik bir futbolcu olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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