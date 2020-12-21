Turist rehberleri destek bekliyor

TUREB Başkanı Suat Tural, pandemi nedeniyle turist rehberlerinin yüzde 97,7’sinin işsiz kaldığını, birçoğunun çok zor durumda olduğunu, devletten bu konuda destek beklediklerini açıkladı.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Tural, pandemi döneminde yaşadıkları sorunları gazetemize anlattı. COVID-19 nedeniyle turizm sektörünün büyük bir kriz içinde olduğunu hatırlatan Tural, bu krizden en çok etkilenen kesimin turist rehberleri olduğunu söyledi. Turist rehberlerinin yüzde 97,7’sinin işsiz kaldığını kaydeden Tural, devletten daha çok destek beklediklerini açıkladı.

YÜZDE 97,7’Sİ İŞSİZ

Tural, pandemiden ilk etkilenen sektörlerden birisinin turizm olduğunu hatırlatarak, “Hepimiz büyük yaralar aldık. Turizm ilk etkilenen sektörlerden birisi oldu. Mart ayında başlayan pandemi sürecinden itibaren turist rehberlerin işsizliği büyük oranda devam etmektedir. Bugün hâlen rehberlerimizin yüzde 97,7’si işsizdir. Sektörümüz ağır bir darbe aldı demek bile hafif kalır. Bu süreç sektörün en eğitimli kişilerini dahi sektörden uzaklaştırır duruma getirmiştir. Önümüzdeki yıldaki herhangi bir düzelme olmazsa mesleğe veda eden çok sayıda insan olacaktır” şeklinde konuştu.

HİBE DESTEK KREDİSİ BEKLENTİSİ

Nisan ayında Turist rehberlerine yönelik uygun faizle kredi verildiğini hatırlatan Tural, “Bu krediler 6 ay sonra ödemeli krediler idi. Ödeme günleri geldi ama halen iş yok. Çalışabilen rehber sayısı çok az. Ödemelerde sorun yaşanacaktır. Bu yüzden ikinci bir destek beklentisi içerisindeyiz. Bunun hibe olması bizleri daha mutlu edecektir.”

SAHİP ÇIKILMALI, DESTEK OLUNMALI

“Bazı meslektaşlarımız bu süreçte yabancı dilde hizmet veren çağrı merkezlerinde görev aldılar. Büyük bir kısmı çevirmenliğe döndü. Bir taraftan da asgari ücretin altında farklı işlerde çalışanlar oldu. Bu meslek dalı turizm endüstrisi içinde öğretim koşulu olan tek meslek dalıdır. Turist rehberlerinin her biri üniversite mezunudur. Bu insanları yetiştirmek için devlet zaten dört yıl yatırım yaptı. Türkiye’de bu mesleğin yazılı geçmişi 1890’lı yıllara kadar dayanıyor. Biz bunca yıl yetiştirip, eğittiğimiz, ülkemiz adına oluşan önyargıların kırılmasına katkı sağlayacak insanları çaresiz bir şekilde bırakmamalıyız. Bu yapılan yatırımın mantığına da aykırıdır. Sahip çıkacak şekilde bu insanlara destek olmalıyız” dedi.

GELECEK PARLAK DEĞİL

Bilinenin aksine lisanslı rehberlerin acentaların çalışanı değil serbest çalışan olduğunu belirten Tural, bundan kaynaklı rehberlerin işsizlik ödeneklerinden yararlanamadığına da dikkat çekti. Bu bağlamda, nitelikli, yetişmiş ve ülke ekonomisine büyük katkıları olan lisanslı rehberlerin zor durumda olduğunu ve destek beklediklerini kaydeden Tural, mevcut sunulan imkanlarla turist rehberleri için geleceğin pek de parlak olmadığını belirtti.

TGA’DA SANDALYE TALEBİ

Tural, ülke turizminin gelişmesine ve Türkiye’nin her daim güvenli ve güvenilir bir turizm destinasyonu olmasına büyük katkı sağlayan turist rehberlerinin, kuruluşuyla turizm endüstrisinde heyecan yaratan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nda temsilcisi bulunmadığını da hatırlattı. Tural, TGA’da sandalye istediklerini de sözlerine ekleyerek, “Lisanslı rehberlerimiz, ülkemizin yüzü. Turizmin gelişmesine ve ülkenin imajına olumlu katkılar sunan rehberlerimiz, bu konuda kendilerine büyük misyon yüklemiştir” diye konuştu.

Türkiye’nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla kurulan ve bu doğrultuda faaliyetler yürüten TGA’da turist rehberlerinin temsilcisinin yer almadığını dile getiren Tural, turizmde birinci elden sorumlu olan turist rehberleri için TGA’da sandalye istedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA