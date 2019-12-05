Turist vizesiyle çalışmak yok

Yabancılar artık turist vizesi ile gelip Türkiye’de kaçak çalışamayacak. 1 Ocak itibariyle vizesi dolan ya ikamet izni başvurusu yapacak ya da ülkesine dönecek.

Yabancılar artık turist vizesi ile gelip Türkiye’de kaçak çalışamayacak. Bazı yabancılar çalışma vizesi almak yerine bu yöntemle geldikleri Türkiye’de, kaçak çalışıyordu. 1 Ocak itibarıyla vize süresi dolanlar ya farklı gerekçelerle ikamet izni başvurusu yapacak ya da ülkelerine dönecek. Öte yandan ülkesine dönen 1 yıl geçmeden Türkiye’den turizm amaçlı geçici ikamet izni alamayacak. Turizm amaçlı verilen ikamet izinlerinde yapılan suistimaller nedeniyle mevzuatın uygulanması sıkı takip edilecek. Türkiye’de ikamet izni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun içerdiği hükümler çerçevesinde veriliyor.

GÖÇ İDARESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İlgili düzenlemenin 31’inci maddesi kapsamında verilen turizm amaçlı ikamet izinleri 1 yıl süre ile veriliyor, sonrasında uzatılabiliyordu. Bu uzatmanın amacı dışında kullanılması nedeniyle kısıtlama getiriliyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “6458 sayılı yasa kapsamında kısa dönem ikamet izni almış yabancıların turizm dışında farklı bir gerekçeleri yok ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren turizm amaçlı ikamet izni ve uzatma başvuru talepleri uygun görülmeyecektir” denildi. Bu düzenleme ile Türkiye’de ikamet izni alarak kalanların bu izni amacı dışında kullanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Turizm amaçlı oturma izni alan yabancılar, Türkiye’de kalanlar kaçak yollarla bazı iş yerlerinde çalışıyordu. Bu kişiler çalışma izni almak yerine bu yöntemi kullanıyordu. Verilen iznin kötü niyetle kullanılması bu adımla sonlanmış olacak.

Yenişafak