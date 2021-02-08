Turisti aracında darp edip, telefonunu alarak kaçan şüpheliler kamerada

KAĞITHANE'de bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra aracıyla hareket eden Moğol turist, arkasından gelen motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Turisti darp eden kişiler, cep telefonunu da alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.