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Turisti aracında darp edip, telefonunu alarak kaçan şüpheliler kamerada

KAĞITHANE'de bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra aracıyla hareket eden Moğol turist, arkasından gelen motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Turisti darp eden kişiler, cep telefonunu da alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Turisti aracında darp edip, telefonunu alarak kaçan şüpheliler kamerada

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Ocak Sokak’ta geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moğolistan uyruklu bir kişi, alışveriş  yapmak için aracıyla sokak üzerindeki bir mağazaya geldi.  Alışverişini yaptıktan sonra aracına binerek hareket eden turistin, arkasından motosikletli iki kişi geldi. Motosikletten inen kişiler, aracını hareket ettirmek üzere olan  turiste bir anda yumruklarla saldırdı, aracın içindeki cep telefonunu da alarak geldikleri motosikletle kaçtılar.  O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. 


 

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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