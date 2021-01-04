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Turistik tatil sitesinde taciz iddiası

ALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde bin üyesi olan tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı M.A.U.'nun, muhasebeci P.Y.’yi taciz ettiği öne sürüldü.
Turistik tatil sitesinde taciz iddiası

Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaklaşık bin üyesi bulunan bölgenin en büyük tatil sitelerinden biri taciz iddiasıyla gündeme geldi. Olay, sitenin muhasebe departmanında görevli P.Y.'nin geçtiğimiz cuma günü, yönetim kurulu başkanı M.A.U. tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradığını iddia etmesiyle ortaya çıktı. Taciz iddiasının ardından bugün yönetim binası önünde toplanan Burhaniye Kadın Platformu üyeleri ile site sakinleri yaşanan tepki gösterdi. Siteye, jandarma ekipleri sevk edildi. P.Y. ise, jandarma eşliğinde gittiği Burhaniye Adliyesi'nde savcılığa şikayette bulundu. Site yöneticisi M.A.U. da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ardından da savcılığa sevk edildi.  M.A.U.'ya bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

‘ÖLÜMLE SONUÇLANACAK’ TEHDİDİ

Olayı duyduklarını ve destek olmak amacıyla siteye geldiklerini söyleyen Burhaniye Kadın Platformu’ndan Şenay Gül Emtekin, "Kadın, ‘Sabahtan beri beni tehdit ediyorlar, şikayetimi almam için’ diyor. Bizim için kadının beyanı esastır. Hiçbir kadın, boşuna kendisinin tacize uğradığını söylemez. Kadın sonradan, tehdit edilirken kayıt alıyor. O kayıtları da şu anda jandarma eşliğinde adliyeye götürdü. Fiziki tacize uğradı, diye biliyorum. Yalnız oldukları için yapıyor. Tacizi başkan yapıyor ama diğer yöneticiler de bu olayı kapatmak için, bizi tehdit ederek, 'Siz buraya nasıl geliyorsunuz, ne için geliyorsunuz?' dediler. Kadını bağırarak çağırarak da tehdit etti ve ‘Ölümle sonuçlanacak’ dedi. ‘Ölümle sonuçlanacak’ dedikten sonra da biz uzaklaştırma kararı olmasını istedik ama jandarma kararın savcılık tarafından verildiğini söyledi. Türkiye’de her gün kadın cinayetleri oluyor. Hatta bazen ufak tefek tartışmalar sonucu bile olabiliyor. İş işten geçmeden önlem alınsın. Kadın burada çalışmak zorunda. Çocuğu var, ailesi var, onları geçindirmek zorunda. Bu yüzden biz olayın takipçisiyiz" dedi.

BAŞKA TACİZ OLAYLARI DA YAŞANMIŞ

Site sakinlerinden Şengül Akyalçın ise, "Biz, kızımızın bu durumunu duyunca, geldik. Sadece kadınlar olarak, ona destek vermeye; ‘Biz seninleyiz, arkandayız’ demek için buradayız. Dilekçesini geri çekmesini istediklerini duyduk. Suçsuzsa yargıyı bekler, adalete güvenir, sonucu bekler. Ama tehditle, bağırmakla olmaz bu işler. Kadın cinayetlerini Türkiye'de duyuyoruz. Biz, o sonuca varmaması için geldik, kızımıza destek olmaya. Sitemizde bu son yıl içerisinde, başka taciz olayları olunca ayaklandık. Dört ay önce de bir bayana taciz oldu. Ondan evvelki sene yine bir bayanın evine girildi. Evli bir bayan, evde kocası varken evine girildi. Bunlar bizi artık yıldırdı. Türkiye’de bu olaylar yükseliyor ve buna artık bir dur demek lazım" diye konuştu.

Site sakini Gülsar Dural da "Çalışan bayan taciz edilmiş. Bir değil, birkaç tane olduğunu duydum. Bunun arkasındayız. Biz buraya ‘Senin arkandayız, sana destek olma amacıyla geldik’ geldik. Ancak, kapıda yönetimden 4 kişi avazı çıktığı kadar bağırıyor; ‘Niye geldiniz?’ diye. Niye gelmeyeceğiz, destek olmaya geldik” dedi.

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