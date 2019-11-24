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Turistler 9 ayda 5,1 milyar dolarlık yemek yedi

Türkiye'yi bu yılın ocak-eylül döneminde ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu.
Turistler 9 ayda 5,1 milyar dolarlık yemek yedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın 9 ayında Türkiye'yi yurt dışından 4 milyon 555 bin 361'i Türk vatandaşı olmak üzere 39 milyon 953 bin 91 kişi ziyaret etti. Söz konusu dönemde turizm geliri yaklaşık 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Turistlerin kişisel harcamaları 19 milyar 550 milyon dolar, paket tur harcamaları ise 7 milyar 84 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 5 milyar 63 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 4 milyar 941 milyon dolarla diğer mal ve hizmetler ve 2 milyar 838 milyon dolarla konaklama takip etti.

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları sağlık için 793,5 milyon dolar harcadı. Turistlerin spor, eğitim ve kültürel faaliyetler için harcadığı tutar ise 319 milyon doları aştı.

Hediyelik eşyaya ödenen tutar 1,5 milyar dolar

Turistler 2 milyar 998 milyon 477 bin dolar giyim ve ayakkabı için harcama yaparken, hediyelik eşyaya 1 milyar 42 milyon 548 bin dolar verdi.

Diğer harcamalara ise 803 milyon dolar para ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar 96,7 milyon dolar oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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