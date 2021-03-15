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Turistlerle ilgili önemli PCR testi açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turist kabulünde vaka sayıları ve aşı programına bakılacağını söyledi
Turistlerle ilgili önemli PCR testi açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye turist kabulünde, kişilerin geldikleri ülkenin günlük vaka sayıları ve aşılama programlarının dikkate alınacağını bildirdi.

Ersoy, BBC ONE televizyonunda katıldığı canlı yayında, yaklaşan turizm sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 NİSAN'DAN SONRA VAKA SAYILARINA BAKILACAK

Türkiye'ye 15 Nisan'a kadar giriş yapmak isteyen kişilerden negatif PCR testi isteneceğini belirten Ersoy, bunun 15 Nisan'dan sonra Sağlık Bakanlığıyla tekrar değerlendirileceğini açıkladı. Ersoy, "15 Nisan’dan sonra vaka sayılarına bakacağız. Eğer vaka sayılarında düşüş varsa geçen seneki uygulamamız gibi, o ülkelerden gelen kişilerden negatif PCR testi talep etmeyeceğiz." diye konuştu.

İNGİLİZLERDEN TEST İSTENMEYEBİLİR

İngiltere’de aşılama programının hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüldüğüne ve vaka sayılarının düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Ersoy, bu eğilimin sürmesi halinde 15 Nisan’dan sonra İngiliz vatandaşlarından test istenmeyebileceği ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

TÜRKİYE'DE 11 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Ersoy, Türkiye’de de aşı programının başladığını, halihazırda 11 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını ve nisan sonuna kadar hedefin 50-60 milyon kişiyi aşılamak olduğunu belirterek böylelikle ülke genelinde vakaların düşeceğini ifade etti. Bakan Ersoy, turistlerin geldiği ülkelerdeki vaka sayılarının düşük olması ve aşı programının iyi ilerlemesi halinde Türkiye’ye gelen turistlerin de güvenli olacağını kaydetti.

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