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Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimlerinde Muğla'daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor.
Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor.

Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen 1584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Gökbel Mahallesi'ne geldi.

Ekipler, İztuzu Plajı ve Dalyan Kanalı manzaralı Hayıtlıöz mevkisinde yıkımlara başladı.

Çalışmalar kapsamında kaçak olduğu belirlenen bazı yapıların yıkımı gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Villalardan bazılarının mahkeme kararı sonuçlanmadığı gerekçesiyle yıkımları 15 gün ertelendi.

Hayıtlıöz mevkisinde 4 villası için yıkım kararı verilen ancak yıkımı mahkeme kararı sonuçlanmadığı için ertelenen villa sahibi Ramazan Oruç, 2015'de Muğla Büyükşehir Belediyesinin alana yerleşme hakkı tanıdığını, mağdur edildiklerini öne sürdü.

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