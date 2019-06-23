  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 25 °C
»

Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor

Antalya ve Muğla'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor

Antalya ve Muğla'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, plajlarda deniz keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem oranı yüzde 80'e çıktı.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler de serinlemek için su parklarını tercih etti.

Muğla'nın turistik ilçelerinde de plajlara akın eden tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler halk plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Adrenalin sevenler körfezde deniz paraşütü yaptı.

Bodrum ilçesinde ise tatilciler Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Ortakent Yahşi sahillerini tercih etti. Sahilde güneşlenen tatilciler su sporları yaparak adrenalin keyfi yaşadı.

Ölüdeniz'de yoğunluk

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde turistler yoğunluk oluşturdu.

Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas’ta sağanak dereleri taşırdı23 Haziran 2019 Pazar 09:11
  • Tepki yağmıştı! ABD'nin planı ortaya çıktı23 Haziran 2019 Pazar 09:09
  • PKK'ya ağır darbe23 Haziran 2019 Pazar 09:08
  • Sözcü Aksoy'dan ABD'ye 'rapor' tepkisi23 Haziran 2019 Pazar 09:01
  • İstanbul sandık başında!23 Haziran 2019 Pazar 08:55
  • Türkiye ve dünya gündemi - 23 Haziran 201923 Haziran 2019 Pazar 07:39
  • Barzani açıkladı: Yeni bir süreç başlayacak22 Haziran 2019 Cumartesi 12:45
  • Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: İhanet etmektedir22 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
  • Destici 'mektubu' değerlendirdi22 Haziran 2019 Cumartesi 10:53
  • Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani yargılanmıyor22 Haziran 2019 Cumartesi 10:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti